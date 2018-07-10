Добове балансування: АМКУ вимагає роз'яснень від НКРЕКП та "Укртрансгазу"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 липня. УНН. Антимонопольний комітет направив вимогу до "Укртрансгазу" щодо надання роз'яснень стосовно зволікання із запровадженням добового балансування на газовому ринку та звернувся до НКРЕКП щодо надання інформації з приводу проблемних питань, які виникають при впровадженні добового балансування. Про це у коментарі УНН повідомив голова АМКУ Юрій Терентьєв.
"Минулого тижня було направлено дві вимоги. Одна на "Укртрансгаз" щодо надання пояснень стосовно зволікання із впровадженням передумов для того щоб ринок балансуючого газу закуповувався на конкурентних засадах. Також була направлена вимога до НКРЕКП щодо надання оцінки дій "Укртрнасгазу" щодо закупівлі балансуючого газу саме таким чином, яким він зараз закупається, - одним лотом у "Нафтогазу". Чи відповідає вона вторинному законодавству, затвердженому НКРЕКП", - сказав Терентьєв.
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За його словами, АМКУ очікує, що отримає відповіді після 20 липня та на основі цього вживатиме відповідних заходів.
Нагадаємо, Міністерство енергетики та вугільної промисловості наголошує на необхідності впровадження в Україні добового балансування на ринку природного газу починаючи із 1 серпня 2018 року, а також попросило “Нафтогаз України” та “Укртрансгаз” до 15 липня підготувати звіт для Міненерговугілля щодо підготовки та своєчасного впровадження добового балансування в Україні.