Добкин не ожидал, что Янукович сбежит из Украины

"Виктор Янукович, будучи премьером и президентом, производил впечатление очень сильного человека. Он обладал всегда, как мне казалось, полным объемом информации. Даже когда в Киеве стало горячо, он оставался спокойным. Он таким приехал в Харьков – мол, все хорошо, я держу ситуацию под контролем. У меня было какое-то внутреннее опустошение… Я допускал все что угодно – любой маневр, быстрое перемещение по стране, чтобы минимизировать риски. Но я не ожидал, что он уедет. И до сих пор считаю, что его место в Украине и он должен был оставатися в Украине", - сказал Добкин.

Как сообщал УНН, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил подозрение в видеорежиме экс-президенту Украины Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ Украины, и ведении агрессивной войны. То есть преступлениях, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УКУ.