Добкін не очікував, що Янукович втече з України
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Народний депутат Михайло Добкін зааявляет, що не очікував від екс-президента Віктора Януковича втечі з України. Про це Добкін заявив сьогодні в Оболонському районному суді Києва на допит як свідка у справі про державну зраду Януковича, передає УНН.
"Віктор Янукович, будучи прем'єром і президентом, справляв враження дуже сильної людини. Він мав завжди, як мені здавалося, повним обсягом інформації. Навіть коли в Києві стало гаряче, він залишався спокійним. Він таким приїхав до Харкова - мовляв, все добре, я тримаю ситуацію під контролем. У мене було якесь внутрішнє спустошення ... я допускав все що завгодно - будь-який маневр, швидке переміщення по країні, щоб мінімізувати ризики. Але я не очікував, що він поїде. І до сих пір вважаю, що його місце в Україні і він повинен був оставатися в Укра не «, - сказав Добкін.
Як повідомляв УНН, 28 листопада 2016 року генеральний прокурор Юрій Луценко в Святошинському районному суді Києва оголосив підозра у відеорежимі екс-президенту України Януковичу в державній зраді, пособництві представникам влади РФ в умисних діях, вчинених з метою зміни меж України, і веденні агресивної війни. Тобто злочинах, передбачених ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 ККУ.