Сутки в АТО: Боевики 17 нарушили перемирие, один украинский воин погиб, а трое получили ранения

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 64037 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии
05:39 • 41403 просмотра

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 105682 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 107225 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 124630 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 105112 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 107128 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113025 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117339 просмотра

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Сутки в АТО: Боевики 17 нарушили перемирие, один украинский воин погиб, а трое получили ранения

Киев  •  УНН

 • 28484 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Особенно активно противник нарушает перемирие с наступлением сумерек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.

На Луганском направлении, еще в светлой время суток, враг из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку Троицкого. В вечернее время, из гранатометов различных типов, противник обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Крымского, Лобачева, Валуйского и Новоалександровки, а из стрелкового оружия - рядом с Луганским, Зайцевым и станицей Луганской.

На Донецком направлении горячее было поблизости Авдеевки. У этого прифронтового города оккупанты неоднократно открывали огонь из 82-мм минометов и всего спектра легкого пехотного вооружения. С гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наших защитников в районе шахты Бутовка и защитников Марьинки и Широкино.

Кроме того, в районе Счастье и Марьинки зафиксировано пролет враждебных БПЛА, запрещенных минского договоренностями.

В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военные подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия.

В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один - подорвался на растяжке и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.

Украинские Национальные Новости

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