Сутки в АТО: Боевики 17 нарушили перемирие, один украинский воин погиб, а трое получили ранения
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Российско-оккупационные войска продолжают вести огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, применяя минометы различных калибров. Особенно активно противник нарушает перемирие с наступлением сумерек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-центр АТО.
На Луганском направлении, еще в светлой время суток, враг из 120-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вел огонь неподалеку Троицкого. В вечернее время, из гранатометов различных типов, противник обстреливал оборонительные укрепления сил АТО у Крымского, Лобачева, Валуйского и Новоалександровки, а из стрелкового оружия - рядом с Луганским, Зайцевым и станицей Луганской.
На Донецком направлении горячее было поблизости Авдеевки. У этого прифронтового города оккупанты неоднократно открывали огонь из 82-мм минометов и всего спектра легкого пехотного вооружения. С гранатометов и стрелкового оружия захватчики обстреливали наших защитников в районе шахты Бутовка и защитников Марьинки и Широкино.
Кроме того, в районе Счастье и Марьинки зафиксировано пролет враждебных БПЛА, запрещенных минского договоренностями.
В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 17 нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов. В более чем половине случаев украинские военные подавляли огневую активность противника из гранатометов и стрелкового оружия.
В результате вражеских обстрелов ранены двое военнослужащих, еще один - подорвался на растяжке и, к сожалению, Украина потеряла одного защитника.