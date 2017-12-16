Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных

"За сутки в районе проведения АТО в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный и не получил ранение", - сказал он.

А.Мотузяник также добавил, что за прошедшие сутки боевики уменьшили количество огневых провокаций против украинских военных.

Напомним, по данным ОБСЕ, количество взрывов на Донбассе уменьшилась.