Сутки в зоне АТО прошли без потерь среди украинских военных
Киев • УНН
КИЕВ. 16 декабря. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции не погиб и не был ранен ни один украинский военнослужащий. Об этом сказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За сутки в районе проведения АТО в результате боевых действий не погиб ни один украинский военный и не получил ранение", - сказал он.
А.Мотузяник также добавил, что за прошедшие сутки боевики уменьшили количество огневых провокаций против украинских военных.
Напомним, по данным ОБСЕ, количество взрывов на Донбассе уменьшилась.