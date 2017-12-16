Доба у зоні АТО пройшла без втрат серед українських військових
Київ • УНН
КИЇВ. 16 грудня. УНН. Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції не загинув та не зазнав поранення жоден український військовослужбовець. Про це сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу у районі проведення АТО внаслідок бойових дій не загинув жоден український військовий і не зазнав поранення", - сказав він.
О.Мотузяник також додав, що протягом минулої доби бойовики зменшили кількість вогневих провокацій проти українських військових.
Нагадаємо, за даними ОБСЄ, кількість вибухів на Донбасі зменшилася.