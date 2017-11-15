В ВСУ зачислено около 136 тыс. резервистов

"В настоящее время к оперативному резерва Вооруженных Сил Украины зачислено около 136 тыс. резервистов. Из них более 111 тыс. предназначено для оперативного резерва первой очереди боевых бригад и полков", - сообщил Говор.

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Он сообщил, что для поддержания надлежащего уровня подготовки резервистов, в этом году в учебных сборов привлекалось более 30 тыс. военнослужащих оперативного резерва.

Кроме того, в течение 2017 военными комиссариатами проведено около 6 тыс. мероприятий подготовки личного состава организационного ядра воинских частей и подразделений территориальной обороны на добровольной безвозмездной основе.

Всего в этих мероприятиях приняли участие около 105 тыс. резервистов и военнообязанных военного резерва второй очереди.