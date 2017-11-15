В ВСУ зачислено около 136 тыс. резервистов
Киев • УНН
КИЕВ. 15 ноября. УНН. К оперативному резерву Вооруженных Сил Украины зачислено около 136 тысяч резервистов. Об этом во время брифинга перед началом прямой правительственной телефонной линии рассказал временно исполняющий обязанности Государственного секретаря Министерства обороны Украины Владимир Говор, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
"В настоящее время к оперативному резерва Вооруженных Сил Украины зачислено около 136 тыс. резервистов. Из них более 111 тыс. предназначено для оперативного резерва первой очереди боевых бригад и полков", - сообщил Говор.
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Он сообщил, что для поддержания надлежащего уровня подготовки резервистов, в этом году в учебных сборов привлекалось более 30 тыс. военнослужащих оперативного резерва.
Кроме того, в течение 2017 военными комиссариатами проведено около 6 тыс. мероприятий подготовки личного состава организационного ядра воинских частей и подразделений территориальной обороны на добровольной безвозмездной основе.
Всего в этих мероприятиях приняли участие около 105 тыс. резервистов и военнообязанных военного резерва второй очереди.