До ЗСУ зараховано близько 136 тисяч резервістів

“На цей час до оперативного резерву Збройних Сил України зараховано близько 136 тисяч резервістів. Із них понад 111 тисяч призначено до оперативного резерву першої черги бойових бригад і полків,” — повідомив Говор.

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Він повідомив, що для підтримання належного рівня підготовки резервістів, цього року до навчальних зборів залучалося понад 30 тисяч військовослужбовців оперативного резерву.

Крім того, протягом 2017 року військовими комісаріатами проведено близько 6 тисяч заходів підготовки особового складу організаційного ядра військових частин та підрозділів територіальної оборони на добровільній безоплатній основі.

Загалом у цих заходах взяли участь близько 105 тисяч резервістів та військовозобов’язаних військового резерву другої черги.