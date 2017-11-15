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До ЗСУ зараховано близько 136 тисяч резервістів

До ЗСУ зараховано близько 136 тисяч резервістів

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 листопада. УНН. До оперативного резерву Збройних Сил України зараховано близько 136 тисяч резервістів. Про це під час брифінгу перед початком прямої урядової телефонної лінії розповів тимчасово виконуючий обов’язки Державного секретаря Міністерства оборони України Володимир Говор, передає УНН з посиланням на прес-службу Міноборони.

“На цей час до оперативного резерву Збройних Сил України зараховано близько 136 тисяч резервістів. Із них понад 111 тисяч призначено до оперативного резерву першої черги бойових бригад і полків,” — повідомив Говор.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Майже 40% підрозділів Генештабу ЗСУ реорганізовані згідно з типовою структурі штабів НАТО

Він повідомив, що для підтримання належного рівня підготовки резервістів, цього року до навчальних зборів залучалося понад 30 тисяч військовослужбовців оперативного резерву.

Крім того, протягом 2017 року військовими комісаріатами проведено близько 6 тисяч заходів підготовки особового складу організаційного ядра військових частин та підрозділів територіальної оборони на добровільній безоплатній основі.

Загалом у цих заходах взяли участь близько 105 тисяч резервістів та військовозобов’язаних військового резерву другої черги.

 

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