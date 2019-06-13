До завтра будет ограничено движение новым пешеходным мостом в Киеве

“Друзья! До завтра мы временно ограничили доступ на пешеходный мост для осуществления там технологических работ. Это небходимо, потому что „улегся“ гусасфальт — покрытие моста, отошла лишняя крошка, которую нужно убрать и помыть и почистить мост, нанести пластиковую разметку. Мы говорили об этом раньше, когда люди интересовались почему много маленьких камней. Такая технология использования гусасфальта — лишняя крошка отходит через некоторое время. Поэтому, работаем, убираем. Уже завтра днем мост будет ждать посетителей”, — отметил глава КГГА.

Что касается защитной пленки на стеклянных элементах моста, пострадавших от вандалов, то ее в ближайшее время заменят на слой защитного бронированного стекла.

Напоминаем, пешеходный мост Киеве укрепят новым слоем бронированного стекла.