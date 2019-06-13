До завтра буде обмежено рух новим пішоходним мостом у Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. До завтрішньої доби тимчасово обмежили доступ на новий пішохідний міст у Києві для здійснення там технологічних робіт. Про це пише УНН з посиланням на Facebook-сторінку міського голови столиці Віталія Кличка.
“Друзі! До завтра ми тимчасово обмежили доступ на пішохідний міст для здійснення там технологічних робіт. Це небхідно, бо вже „влігся“ гусасфальт — покриття мосту, відійшла зайва крихта, яку потрібно прибрати та помити і почистити міст, нанести пластикову розмітку. Ми говорили про це раніше, коли люди цікавилися чому багато маленьких камінців. Така технологія використання гусасфальту — зайва крихта відходить через деякий час. Тому, працюємо, прибираємо. Вже завтра вдень міст чекатиме на відвідувачів”, — зазначив очільник КМДА.
Що стосується захисної плівки на скляних елементах мосту, яка постраждала від вандалів, то її найближчим часом замінять на шар захисного броньованого скла.
Нагадуємо, пішохідний міст Києві зміцнять новим шаром броньованого скла.