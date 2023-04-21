В ЕС запрещен импорт ряда культур: Минагрополитики предупредило перевозчиков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщило, что на своем сайте создало раздел с информацией о культурах, которые запрещены для ввоза в страны ЕС, передает УНН.
Детали
«Вниманию перевозчиков! На сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины создан раздел с информацией о культурах, которые запрещены для ввоза в страны ЕС», - говорится в сообщении.
В Минагрополитики объяснили, как его найти:
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- заходите на сайт Министерства;
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- выбираете направления;
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- экспорт в страны ЕС.
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- или же сразу переходите по ссылке.
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Дополнение
Страны-члены ЕС Польша, Венгрия и Словакия ввели запреты на импорт, в том числе зерна, чтобы защитить свои рынки от притока более дешевой продукции после российского вторжения в Украину.
Польша с сегодняшнего дня восстанавливает возможность транзита украинской сельскохозяйственной продукции по своей территории в третьи страны. Объемы аграрных транзитных товаров через эту страну, а также через Венгрию и Словакию не ограничиваются.
ЕС предложил пакет помощи пяти странам в обмен на отмену ограничений на украинскую агропродукцию.
Брюссель, по сообщениям, готовит экстренные ограничения на импорт украинского зерна в пять государств-членов по соседству с Украиной, поддавшись на давление со стороны Польши и Венгрии после того, как они ввели односторонние меры.