До ЄС заборонено імпорт низки культур: Мінагрополітики попередило перевізників
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що на своєму сайті створило розділ з інформацією про культури, які заборонені для ввезення до країн ЄС, передає УНН.
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«До уваги перевізників! На сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України створено розділ з інформацією про культури, які заборонені для ввезення до країн ЄС», - йдеться в повідомленні.
У Мінагрополітики пояснили, як його знайти:
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- заходите на сайт Міністерства;
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- обираєте напрями;
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- експорт до країн ЄС.
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- або ж одразу переходьте за посиланням.
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Доповнення
Країни-члени ЄС Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, у тому числі зерна, щоб захистити свої ринки від притоку дешевшої продукції після російського вторгнення в Україну.
Польща відсьогодні відновлює можливість транзиту української cільськогосподарської продукції своєю територією у треті країни. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.
ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на відміну обмежень на українську агропродукцію.
Брюссель, за повідомленнями, готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна до п'яти держав-членів по сусідству з Україною, піддавшись на тиск з боку Польщі та Угорщини після того, як вони ввели односторонні заходи.