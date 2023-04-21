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До ЄС заборонено імпорт низки культур: Мінагрополітики попередило перевізників

До ЄС заборонено імпорт низки культур: Мінагрополітики попередило перевізників

Київ • УНН

 • 1174733 перегляди

КИЇВ. 21 квітня. УНН. Міністерство аграрної політики та продовольства України повідомило, що на своєму сайті створило розділ з інформацією про культури, які заборонені для ввезення до країн ЄС, передає УНН.

Деталі

«До уваги перевізників! На сайті Міністерства аграрної політики та продовольства України створено розділ з інформацією про культури, які заборонені для ввезення до країн ЄС», - йдеться в повідомленні.

У Мінагрополітики пояснили, як його знайти:

  • заходите на сайт Міністерства;
  • обираєте напрями;
  • експорт до країн ЄС.
  • або ж одразу переходьте за посиланням.

Доповнення

Країни-члени ЄС Польща, Угорщина та Словаччина запровадили заборони на імпорт, у тому числі зерна, щоб захистити свої ринки від притоку дешевшої продукції після російського вторгнення в Україну.

Польща відсьогодні відновлює можливість транзиту української cільськогосподарської продукції своєю територією у треті країни. Обсяги аграрних транзитних товарів через цю країну, а також через Угорщину та Словаччину не обмежуються.

ЄС запропонував пакет допомоги п'яти країнам в обмін на відміну обмежень на українську агропродукцію.

Брюссель, за повідомленнями, готує екстрені обмеження на імпорт українського зерна до п'яти держав-членів по сусідству з Україною, піддавшись на тиск з боку Польщі та Угорщини після того, як вони ввели односторонні заходи.

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