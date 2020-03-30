В ВАКС направлено дело о завладении 9,8 га особо ценных земель Института им. Таирова
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено дело в отношении должностных лиц Института им. Таирова, бывших чиновников Овидиопольской райгосадминистрации и ИХ "Таирова", которых подозревают в злоупотреблениях, которые нанесли более 20 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
Сообщается, что прокурорами САП и детективами НАБУ завершено досудебное расследование по делу об обвинении директора и заместителя директора по производству Института им. Таирова, бывших должностных лиц Овидиопольской районной государственной администрации, начальника отдела Госкомзема в Овидиопольском районе Одесской области и директора исследовательского хозяйства "Таирова" в противоправном выводе из государственной собственности и завладении 9,82 га особо ценных земель Института им. Таирова.
"Обвинительный акт направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
По данным следствия, в течение 2007-2010 годов должностные лица Института им.Таирова, Овидиопольской райгосадминистрации Одесской области и районного отдела Госкомзема организовали принятие ряда решений, которые привели к противоправному отчуждению из государственной собственности особо ценных земель Института им.Таирова (пгт. Таирово Одесская обл.). В результате 143 земельных участка общей площадью более 9,8 га перешли в собственность частных лиц, в том числе самих подозреваемых.
Заключениями судебных экспертиз установлено, что размер причиненного государственным интересам ущерб достигает 20,9 млн грн.
Напомним, президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще 4 должностным лицам учреждения сообщено о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель.