В ВАКС направлено дело о завладении 9,8 га особо ценных земель Института им. Таирова

КИЕВ. 30 марта. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено дело в отношении должностных лиц Института им. Таирова, бывших чиновников Овидиопольской райгосадминистрации и ИХ "Таирова", которых подозревают в злоупотреблениях, которые нанесли более 20 млн гривен убытков. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.