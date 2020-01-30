Президенту НААН повідомлено про підозру у справі щодо розкрадання землі під Києвом
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Президенту Національної академії аграрних наук України та ще 4 посадовцям установи повідомлено про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу НАБУ.
“Президенту Національної академії аграрних наук України та ще 4 посадовцям установи повідомлено про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель. Підозри, які підписав Генеральний прокурор (Офіс Генерального прокурора), детективи НАБУ вручили впродовж 24-29 січня 2020 року”, — йдеться в повідомленні.
Також, повідомляється, що зазначені факти є одним із епізодів провадження щодо розкрадання земель НААН.
Як нагадує, справа стосовно 9 обвинувачених уже перебуває на розгляді у Вищому антикорупційному суді.
Нагадаємо, підозрювані організували схему, за якою у 2013-2014 рр, 15,12 га особливо цінних державних земель незаконно перейшли в приватну власність 144 осіб, серед яких співробітники СБУ, посадовці НААН, Міністерства аграрної політики та інших органів влади. Загалом ці особи, отримали 144 ділянки, на 138 із яких права власності вже оформили.