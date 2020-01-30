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Президенту НААН сообщено о подозрении в деле о хищении земли под Киевом

Киев • УНН

 • 16018 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. Президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще 4 должностным лицам учреждения сообщено о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс службу НАБУ.

Президенту НААН сообщено о подозрении в деле о хищении земли под Киевом

“Президенту Национальной академии аграрных наук Украины и еще 4 должностным лицам учреждения сообщено о подозрении в причастности к незаконному отчуждению 15 га особо ценных земель. Подозрения, которые подписал Генеральный прокурор (Офис Генерального прокурора), детективы НАБУ вручили в течение 24-29 января 2020 года”, — говорится в сообщении.

Также сообщается, что указанные факты являются одним из эпизодов производства о хищении земель НААН.

Как напоминает, дело в отношении 9 обвиняемых уже находится на рассмотрении в Высшем антикоррупционном суде.

Напомним, подозреваемые организовали схему, по которой в 2013-2014 гг., 15,12 га особо ценных государственных земель незаконно перешли в частную собственность 144 человек, среди которых сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти. В общем эти лица, получившие 144 участка, на 138 из которых права собственности уже оформили.

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