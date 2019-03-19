Розкрадання землі під Києвом: ще двом особам повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Ще двом особам повідомлено про підозру у розкраданні 15,12 га особливо цінної землі в передмісті Києва. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.
"Ще двом особам повідомлено про підозру у розкраданні 15,12 га особливо цінної землі в передмісті Києва.
Йдеться про:
- екс-головного вченого секретаря НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України);
- екс-заступника начальника Головного управління Держземагентства в Київській області (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 КК України)", - повідомили у НАБУ.
Таким чином, загальна кількість підозрюваних у цьому злочині зросла до 9 осіб. 7 із них про підозру повідомили 14 березня.
Підозрювані організували схему, за якою у 2013-2014 рр, 15,12 га особливо цінних державних земель незаконно перейшли в приватну власність 144 осіб, серед яких співробітники СБУ, посадовці НААН, Міністерства аграрної політики та інших органів влади. Загалом ці особи, отримали 144 ділянки, на 138 із яких права власності вже оформили.