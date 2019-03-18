Сімом людям повідомили про підозру у розкраданні 15 га землі під Києвом

КИЇВ. 18 березня. УНН. Сімом особам повідомлено про підозру у розкраданні 15 га землі у селі Гатне в передмісті Києва, чим завдано збитків на 44 млн грн. Йдеться про 144 земельні ділянки, які отримували не лише підозрювані та їхні близькі особи, а й співробітники СБУ, посадовці НААН, Міністерства аграрної політики та інших органів влади. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.