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Сімом людям повідомили про підозру у розкраданні 15 га землі під Києвом

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 березня. УНН. Сімом особам повідомлено про підозру у розкраданні 15 га землі у селі Гатне в передмісті Києва, чим завдано збитків на 44 млн грн. Йдеться про 144 земельні ділянки, які отримували не лише підозрювані та їхні близькі особи, а й співробітники СБУ, посадовці НААН, Міністерства аграрної політики та інших органів влади. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАБУ.

Сімом людям повідомили про підозру у розкраданні 15 га землі під Києвом

"14 березня 2019 року семи особам повідомлено про підозру у розкраданні особливо цінної землі у Києво-Святошинському районі, в результаті чого інтересам держави завдано збитків в розмірі майже 44 млн грн", - повідомили у НАБУ.

Зокрема, йдеться про:

  • екс-президента Національної академії аграрних наук України (НААН), дії якого кваліфіковано за ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України;
  • співробітника Служби безпеки України (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 КК України);
  • віце-президента НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 КК України);
  • директора ННЦ Інститут землеробства НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України);
  • екс-завідувача відділу ННЦ Інститут землеробства НААН (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 КК України);
  • завідувача відділу впровадження ННЦ Інститут землеробства НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 КК України);
  • екс-начальника управління державного земельного кадастру Головного управління Держземагентства в Київській області (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 КК України).

Як зазначається, детективи НАБУ встановили, що впродовж 2013-2014 років підозрювані "ініціювали ухвалення низки рішень, внаслідок яких понад 15 га державних земель незаконно перейшли в приватну власність". Йдеться про ділянки в передмісті Києва (село Гатне), які мали статус особливо цінної землі й повинні були використовуватися виключно з дослідницькою метою.

Вказано, що посадовці НААН у змові з службовими особами ГУ Держземагентства в Київській області проігнорували вимоги законодавства і без погодженням із КМУ та без згоди ВР ухвалили рішення про згоду на припинення права постійного користування земельними ділянкам НААН.

"У результаті такого рішення ділянки перейшли у власність наперед визначених осіб. Серед отримувачів ділянок не тільки підозрювані та їхні близькі особи, а й співробітники СБУ, посадовці НААН, Міністерства аграрної політики та інших органів влади. Загалом ці особи отримали 144 ділянки, на 138 із яких права власності вже оформили", - вказали у НАБУ.

З метою захисту інтересів держави детективи НАБУ, як повідомляється, "ініціювали накладення арешту на 144 ділянки, сформовані за рахунок протиправно вилученої особливо цінної землі ДП ДГ "Чабани". Суд клопотання детективів НАБУ та прокурорів САП задовольнив.

Наразі встановлюється коло інших осіб, причетних до злочину. Стосовно низки з них триває процес погодження з САП повідомлень про підозру.

Нагадаємо, депутату Київради оголосили другу підозру за земельні оборудки.

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