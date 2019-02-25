Депутату Київради оголосили другу підозру за земельні оборудки

"25 лютого 2019 року депутату Київської міської ради, екс-секретарю земельної комісії, повідомлено про підозру у заволодінні шістьома земельними ділянками та незаконному збагаченні на 19,5 млн грн. Дії посадовця кваліфіковані за ч.5 ст.191, ч.3 та ч.4 ст. 358, та ч.1 ст.368-2 Кримінального кодексу України. Також про підозру повідомлено його спільнику (за ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 КК України)", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, депутат Київради, обіймаючи посаду секретаря земельної комісії, та маючи доступ до інформації про наявність в столиці вільної землі, "впродовж 2008-2014 років організував схему заволодіння шістьма земельними ділянками". Загальна вартість цих земель становить понад 2,5 млн грн.

Як з’ясували детективи, до реалізації корупційної схеми посадовець залучив свого родича. "Той за дорученням депутата шукав осіб, на яких можна приватизувати земельні ділянки у Голосіївському районі міста Києва, що перебували в комунальній власності", - додали у НАБУ.

Після того, як перелік таких осіб був готовий, чиновник, як зазначається, "власним листом ініціював включення питання про виділення їм землі до порядку денного комісії" "Згодом, на сесії Київради, ініціатор разом із іншими депутатами голосував за ухвалення відповідного рішення", - зазначили у Бюро.

Повідомляється, що у результаті шість земельних ділянок загальною площею 0,47 га виділено заздалегідь визначеним особам, які про це навіть не здогадувалися. У подальшому детективи встановили, що набуття землі у власність оформлювалося за підробленими документами.

"Вказані факти - другий епізод із заволодіння земельними ділянками у столиці за ймовірної участі екс-секретаря Комісії, що розслідують детективи НАБУ. Раніше, у вересні 2017 року, посадовця викрили на заволодінні трьома ділянками у столиці загальною площею 0,26 га. Вісім місяців потому детективи Національного бюро завершили розслідування, а прокурори САП скерували обвинувальний акт до суду. Наразі справа слухається у Шевченківському районному суді міста Києва", - вказали у НАБУ.

Окрім того, детективи НАБУ встановили, що у 2015-2016 роках "депутат Київради набув у власність та передав активи на загальну суму 19,5 млн грн, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами". "Частина цієї суми витрачена на придбання позашляховика класу "люкс", який перебуває в користуванні депутата, решта - інвестована в корпоративні права та нерухомість, які приносять прибутки підозрюваному екс-посадовцю Київради", - повідомили у НАБУ.

Розслідування наведених фактів детективи НАБУ розпочали у вересні 2016 року.