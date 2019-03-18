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Семерым людям сообщили о подозрении в хищении 15 га земли под Киевом

Киев • УНН

 • 10370 просмотра

КИЕВ. 18 марта. УНН. Семерым людям сообщено о подозрении в хищении 15 га земли в селе Гатное в пригороде Киева, чем нанесен ущерб на 44 млн грн. Речь идет о 144 земельных участках, которые получали не только подозреваемые и их близкие лица, но и сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Семерым людям сообщили о подозрении в хищении 15 га земли под Киевом

"14 марта 2019 года семи лицам сообщено о подозрении в хищении особо ценной земли в Киево-Святошинском районе, в результате чего интересам государства нанесен ущерб в размере почти 44 млн грн", - сообщили в НАБУ.

В частности, речь идет о:

  • экс-президенте Национальной академии аграрных наук Украины (НААН), действия которого квалифицированы по ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 Уголовного кодекса Украины;
  • сотруднике Службы безопасности Украины (ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 УК Украины);
  • вице-президенте НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 УК Украины);
  • директоре ННЦ Института земледелия НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины);
  • экс-заведующем отделом ННЦ Института земледелия НААН (ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 15 ч. 5 ст. 191 УК Украины);
  • заведующем отделом внедрения ННЦ Института земледелия НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 УК Украины);
  • экс-начальнике управления государственного земельного кадастра Главного управления Госземагентства в Киевской области (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Как отмечается, детективы НАБУ установили, что в течение 2013-2014 годов подозреваемые "инициировали принятие ряда решений, в результате которых более 15 га государственных земель незаконно перешли в частную собственность". Речь идет об участках в пригороде Киева (село Гатное), которые имели статус особо ценной земли и должны были использоваться исключительно в исследовательских целях.

Указано, что должностные лица НААН в сговоре с должностными лицами ГУ Госземагентства в Киевской области проигнорировали требования законодательства и без согласованию с КМУ и без согласия ВР приняли решение о согласии на прекращение права постоянного пользования земельными участкам НААН.

"В результате такого решения участки перешли в собственность заранее определенных лиц. Среди получателей участков не только подозреваемые и их близкие лица, но и сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти. В общем эти лица получили 144 участка, на 138 из которых права собственности уже оформили", - указали в НАБУ.

С целью защиты интересов государства детективы НАБУ, как сообщается, "инициировали наложение ареста на 144 участка, сформированные за счет противоправно изъятой особо ценной земли ГП ОХ "Чабаны". Суд ходатайство детективов НАБУ и прокуроров САП удовлетворил.

На данный момент устанавливается круг других лиц, причастных к преступлению. В отношении ряда из них идет процесс согласования с САП сообщений о подозрении.

Напомним, депутату Киевсовета объявили второе подозрение из-за земельных оборудок.

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