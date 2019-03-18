Семерым людям сообщили о подозрении в хищении 15 га земли под Киевом

КИЕВ. 18 марта. УНН. Семерым людям сообщено о подозрении в хищении 15 га земли в селе Гатное в пригороде Киева, чем нанесен ущерб на 44 млн грн. Речь идет о 144 земельных участках, которые получали не только подозреваемые и их близкие лица, но и сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу НАБУ.