Хищение земли под Киевом: еще двум лицам сообщено о подозрении

"Еще двум лицам сообщено о подозрении в хищении 15,12 га особо ценной земли в пригороде Киева.

Речь идет о:

- экс-главном ученом секретаре НААН (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 УК Украины);

- экс-заместителе начальника Главного управления Госземагентства в Киевской области (ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 15ч. 5 ст. 191 УК Украины)", - сообщили в НАБУ.

Таким образом, общее количество подозреваемых в этом преступлении возросло до 9 человек. 7 из них о подозрении сообщили 14 марта.

Подозреваемые организовали схему, по которой в 2013-2014 гг, 15,12 га особо ценных государственных земель незаконно перешли в частную собственность 144 человек, среди которых сотрудники СБУ, должностные лица НААН, Министерства аграрной политики и других органов власти. В общем эти лица, получившие 144 участка, на 138 из которых права собственности уже оформили.