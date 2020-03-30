До ВАКС скеровано справу щодо заволодіння 9,8 га особливо цінних земель Інституту ім. Таїрова
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано справу стосовно посадовців Інституту ім. Таїрова, колишніх посадовців Овідіопольської райдержадміністрації та ДГ "Таїрова", яких підозрюють у зловживання, які завдали понад 20 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
Повідомляється, що прокурорами САП та детективами НАБУ завершено досудове розслідування у справі про обвинувачення директора та заступника директора по виробництву Інституту ім. Таїрова, колишніх посадових осіб Овідіопольської районної державної адміністрації, начальника відділу Держкомзему в Овідіопольському районі Одеської області та директора Дослідного господарства "Таїрова" у протиправному виведенні із державної власності та заволодінні 9,82 га особливо цінних земель Інституту ім. Таїрова.
"Обвинувальний акт скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, упродовж 2007-2010 років посадові особи Інституту ім.Таїрова, Овідіопольської районної державної адміністрації Одеської області та районного відділу Держкомзему організували ухвалення низки рішень, які призвели до протиправного відчуження з державної власності особливо цінних земель Інституту ім.Таїрова (смт. Таїрове Одеська обл.). У результаті 143 земельні ділянки загальною площею більш ніж 9,8 га перейшли у власність приватних осіб, у тому числі самих підозрюваних.
Висновками судових експертиз встановлено, що розмір завданої державним інтересам шкоди сягає 20,9 млн грн.
Нагадаємо, президенту Національної академії аграрних наук України та ще 4 посадовцям установи повідомлено про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель.