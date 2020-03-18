В ВАКС направлено обвинительное заключение в отношении экс-судьи Вышгородского райсуда
Киев • УНН
КИЕВ. 18 марта. УНН. В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение в отношении бывшего судьи Вышгородского районного суда Киевской области, которого подозревают во внесении заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
“На сегодня обвинительный акт по ст. 366-1 УК Украины направлено в Высший антикоррупционного суд для рассмотрения по существу”, — говорится в сообщении.
Так, в декларациях за 2016 — 2018 годы служительница Фемиды не указала финансовые обязательства, возникшие у нее в результате получения займа. В частности, обвиняемая в декларации за 2016 и 2017 годы не указала сведения на общую сумму более 669 тыс. гривен, а за 2018 — более чем 659 тыс. гривен.
Напомним, бывший судьи Вышгородского районного суда Киевской области сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации.