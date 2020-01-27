Екссудді Вишгородського райсуду повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Колишній судді Вишгородського районного суду Київської області повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
"У понеділок, 27 січня 2020 року, прокурорами САП та детективами НАБУ повідомлено про підозру колишній судді Вишгородського районного суду Київської області у поданні суб’єктом декларування недостовірних відомостей до декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", - йдеться в повідомленні.
Так, слідством встановлено, що колишня служителька Феміди не вказала у деклараціях за 2016 - 2018 роки фінансові зобов’язання, що виникли у неї внаслідок отримання позики.
"А саме, екссуддя не зазначила у деклараціях за 2016 – 2017 роки відомостей на загальну суму понад 669 тис. гривень та за 2018 рік — на понад 659 тис. гривень", - зазначається в повідомленні.
Також дії колишньої судді кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).
Нагадаємо, Вищий антикорупційний суд розпочав розгляд доказів за кримінальним провадженням, обвинуваченим у якому є екссуддя Голосіївського районного суду Києва.