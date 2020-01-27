Экс-судье Вышгородского райсуда сообщено о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. Бывшей судье Вышгородского районного суда Киевской области сообщено о подозрении в декларировании недостоверной информации. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП в Facebook.
"В понедельнике, 27 января 2020 года, прокурорами САП и детективами НАБУ сообщено о подозрении бывшей судье Вышгородского районного суда Киевской области в представлении субъектом декларирования недостоверных сведений в декларации лица уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления", - говорится в сообщении.
Так, следствием установлено, что бывшая служительница Фемиды не указала в декларациях за 2016 - 2018 годы финансовые обязательства, возникшие у нее в результате получения займа.
"В частности, экс-судья не указала в декларациях за 2016 - 2017 годы сведений на общую сумму более 669 тыс. гривен и за 2018 год - более чем 659 тыс. гривен", - отмечается в сообщении.
Также действия бывшей судьи квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).
Напомним, Высший антикоррупционный суд начал рассмотрение доказательств по уголовному производству, обвиняемым в котором является экс-судья Голосеевского районного суда Киева.