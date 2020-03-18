До ВАКС скеровано обвинувальний акт стосовно екссудді Вишгородського райсуду
Київ • УНН
КИЇВ. 18 березня. УНН. До Вищого антикорупційного суду скеровано обвинувальний акт стосовно колишнього судді Вишгородського районного суду Київської області, якого підозрюють у внесенні завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП у Facebook.
“На сьогодні обвинувальний акт за ст. 366-1 КК України скеровано до Вищого антикорупційного суду для розгляду по суті”, — йдеться в повідомлені.
Так, у деклараціях за 2016 — 2018 роки служителька Феміди не вказала фінансові зобов’язання, що виникли у неї внаслідок отримання позики. Зокрема, обвинувачена у декларації за 2016 і 2017 роки не зазначила відомості на загальну суму понад 669 тис. гривень, а за 2018 рік — на понад 659 тис. гривень.
Нагадаємо, колишній судді Вишгородського районного суду Київської області повідомлено про підозру у декларуванні недостовірної інформації.