К сведению экспортеров: глава Одесской ОВА Кипер назвал условия погрузки зерна
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Загрузка судов (барж) отныне будет происходить исключительно при условии проведения предварительного анализа законности происхождения зерна. Все таможенные декларации должны быть зарегистрированы до погрузки экспортного товара. Об этом в своем tg-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает УНН.
Детали
По его словам, таким образом, Одесская областная военная администрация усиливает дисциплину, учет и отчетность в сфере внешнеэкономической деятельности в условиях правового режима военного положения. И добавил, что новый механизм контроля за экспортной продукцией отработан в течение месяца Одесской таможней, Главным управлением ГНС в Одесской области, а также Территориальным управлением БЭБ в Одесской области.
“В период военного положения каждый из нас должен вносить свой вклад в Победу, сейчас наша экономика нуждается в поддержке, а детенизация экспорта продукции позволит наполнять бюджеты налогами”, — подчеркнул глава ОВА.
Кипер напомнил, что у легального бизнеса была и остается возможность присоединиться к открытому меморандуму о сотрудничестве между Одесской ОВА, органами государственной власти, органами местного самоуправления и субъектами хозяйствования. И добавил, что меморандум взаимный, добровольный и паритетный. К документу уже присоединились 26 компаний, а с его перечнем можно ознакомиться по ссылке: https://oda.od.gov.ua/vidkrytyj-memorandum-pro-spivpraczyu/
Он определяет укрепление сотрудничества в аграрном, транспортном и продовольственном секторах, стратегическое партнерство для решения вопросов продовольственной безопасности.
В настоящее время осуществляется процесс наработки конструктивных изменений в упомянутый приказ с целью устранения обременений, возникающих для “белых” экспортеров, в частности, работа продолжается с профильными Ассоциациями“, — сообщил Кипер.
Также глава ОВА заявил о готовности принять дельные предложения по телефонам:
Областная государственная (военная) администрация — 048 7189 388
Главное управление ГНС в Одесской области — (0482) 300-264
Одесская таможня —
“Открыты к сотрудничеству во благо нашей страны”, — резюмировал он.
Напомним
Одесщина первой в Украине собрала миллион тонн зерна.