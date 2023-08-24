До уваги експортерів: голова Одеської ОВА Кіпер назвав умови завантаження зерна
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Завантаження суден (барж) віднині відбуватиметься виключно за умови проведення попереднього аналізу законності походження зерна. Усі митні декларації мають бути зареєстровані до навантаження експортного товару. Про це у своєму tg-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер, передає УНН.
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За його словами, в такий спосіб Одеська обласна військова адміністрація посилює дисципліну, облік та звітність у сфері зовнішньоекономічної діяльності в умовах правового режиму воєнного стану. І додав, що новий механізм контролю за експортною продукцією відпрацьований впродовж місяця Одеською митницею, Головним управлінням ДПС в Одеській області, а також Територіальним управлінням БЕБ в Одеській області.
“У період воєнного стану кожен з нас має робити свій вклад у Перемогу, наразі наша економіка потребує підтримки, а детінізація експорту продукції дозволить наповнювати бюджети податками”, — підкреслив очільник ОВА.
Кіпер нагадав, що у легального бізнесу була і залишається можливість приєднатися до відкритого меморандуму про співпрацю між Одеською ОВА, органами державної влади, органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання. І додав, що меморандум є взаємним, добровільним та паритетним. До документу вже приєдналися 26 компаній, а з його переліком можна ознайомитися за посиланням: https://oda.od.gov.ua/vidkrytyj-memorandum-pro-spivpraczyu/
“Він визначає зміцнення співпраці в аграрному, транспортному та продовольчому секторах, стратегічне партнерство для вирішення питань продовольчої безпеки.
Наразі здійснюється процес напрацювання конструктивних змін до згаданого наказу, з метою усунення обтяжень, які виникають для „білих“ експортерів, зокрема, робота триває з профільними Асоціаціями”, — повідомив Кіпер.
Також очільник ОВА заявив про готовність прийняти слушні пропозиції за телефонами:
Обласна державна (військова) адміністрація — 048 7189 388
Головне управління ДПС в Одеській області — (0482) 300-264
Одеська митниця —
“Відкриті до співпраці на благо нашої країни”, — резюмував він.
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