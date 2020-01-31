В Украину направляется самолет из Китая с более 250 пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине следует самолет из Китая, на борту которого находятся 254 пассажира и 15 членов экипажа. За полчаса до приземлении жалоб на состояние здоровья не было. Об этом во время пресс-брифинга "Объявление ВОЗ о чрезвычайной ситуации международного значения касательно распространения нового коронавируса в мире" сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"У нас будет сегодня прибытие самолета, который направляется из Китая. По предварительной информации: 254 пассажира на борту сейчас и также 15 членов экипажа. По той информации, которая передается в санитарно-карантинный отдел, за полчаса до приземления ситуация на борту спокойная. Никаких жалоб на состояние здоровья не было сообщено", - сказал Игорь Кузин.
Напомним, вчера, 30 января, пассажирам и членам экипажа на рейсе авиакомпании МАУ, прибывшего из Китая, была проведена термометрия.