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В Украину направляется самолет из Китая с более 250 пассажирами

Киев • УНН

 • 34703 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине следует самолет из Китая, на борту которого находятся 254 пассажира и 15 членов экипажа. За полчаса до приземлении жалоб на состояние здоровья не было. Об этом во время пресс-брифинга "Объявление ВОЗ о чрезвычайной ситуации международного значения касательно распространения нового коронавируса в мире" сообщил и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

В Украину направляется самолет из Китая с более 250 пассажирами

"У нас будет сегодня прибытие самолета, который направляется из Китая. По предварительной информации: 254 пассажира на борту сейчас и также 15 членов экипажа. По той информации, которая передается в санитарно-карантинный отдел, за полчаса до приземления ситуация на борту спокойная. Никаких жалоб на состояние здоровья не было сообщено", - сказал Игорь Кузин.

Напомним, вчера, 30 января, пассажирам и членам экипажа на рейсе авиакомпании МАУ, прибывшего из Китая, была проведена термометрия.

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