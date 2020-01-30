З Китаю прибув літак з українцями: у МОЗ повідомили про перевірку
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Пасажирам та членам екіпажу на рейсі авіакомпанії МАУ, що прибув сьогодні з Китаю, була проведена термометрія. Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу у світі в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"Насправді, сьогодні судно, яке прибуло... була проведена термометрія на рівні усіх пасажирів, які перебували на борту, а також серед 13 членів екіпажу", - сказав Кузін.
Він нагадав також, що на літаках почали роздавати опитувальники для пасажирів, які прямують з Китаю прямими рейсами. Ці опитувальники збираються і роздаються пасажирам за півгодини до приземлення судна. Вся інформація збирається на рівні лабораторного центру. Після цього, у випадку необхідності, таких паціентів можна буде обдзвонити, щоб повідомити про профілактичні заходи, які вони мають застосовувати.
"На сьогоднішній день було застосовано таке анкетування, або збір такої інформації, з двох повітряних суден, і це сумарно близько 400 осіб разом з членами екіпажу", - заявив очільник ЦГЗ.
Як повідомлялося раніше в УНН, в аеропорту "Бориспіль" готові у разі потреби закрити літак на карантин.