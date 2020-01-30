Из Китая прибыл самолет с украинцами: в Минздраве сообщили о проверке

"На самом деле, сегодня судно, которое прибыло... была проведена термометрия на уровне всех пассажиров, находившихся на борту, а также среди 13 членов экипажа", - сказал Кузин.

Он напомнил также, что на самолетах начали раздавать опросники для пассажиров, следующих из Китая прямыми рейсами. Эти опросники собираются и раздаются пассажирам за полчаса до приземления судна. Вся информация собирается на уровне лабораторного центра. После этого, в случае необходимости, таких пациентов можно будет обзвонить, чтобы сообщить о профилактических мерах, которые они должны применять.

"На сегодняшний день было применено такое анкетирование, или сбор такой информации, из двух воздушных судов, и это суммарно около 400 человек вместе с членами экипажа", - заявил глава ЦОЗ.

Как сообщалось ранее в УНН, в аэропорту "Борисполь" готовы в случае необходимости закрыть самолет на карантин.