Из Китая прибыл самолет с украинцами: в Минздраве сообщили о проверке
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. Пассажирам и членам экипажа на рейсе авиакомпании МАУ, прибывший сегодня из Китая, была проведена термометрия. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"На самом деле, сегодня судно, которое прибыло... была проведена термометрия на уровне всех пассажиров, находившихся на борту, а также среди 13 членов экипажа", - сказал Кузин.
Он напомнил также, что на самолетах начали раздавать опросники для пассажиров, следующих из Китая прямыми рейсами. Эти опросники собираются и раздаются пассажирам за полчаса до приземления судна. Вся информация собирается на уровне лабораторного центра. После этого, в случае необходимости, таких пациентов можно будет обзвонить, чтобы сообщить о профилактических мерах, которые они должны применять.
"На сегодняшний день было применено такое анкетирование, или сбор такой информации, из двух воздушных судов, и это суммарно около 400 человек вместе с членами экипажа", - заявил глава ЦОЗ.
Как сообщалось ранее в УНН, в аэропорту "Борисполь" готовы в случае необходимости закрыть самолет на карантин.