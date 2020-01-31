До України прямує літак із Китаю з понад 250 пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україну прямує літак із Китаю, на борту якого перебувають 254 пасажири та 15 членів екіпажу. За півгодини до приземленні скарг на стан здоров’я не було. Про це під час пресбрифінгу "Оголошення ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі" повідомив в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"В нас буде сьогодні прибуття літака, який прямує з Китаю. За попередньою інформацією: 254 пасажири на борту зараз є і також 15 членів екіпажу. За тією інформацією, яка передається до санітарно-карантинного відділу, за півгодини до приземлення ситуація на борту спокійна. Ніяких скарг на стан здоров’я не було повідомлено", - сказав Ігор Кузін.
Нагадаємо, вчора, 30 січня, пасажирам та членам екіпажу на рейсі авіакомпанії МАУ, що прибув з Китаю, була проведена термометрія.