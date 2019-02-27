В Украину хотели ввезти 16 тысяч патронов в сумке
Киев • УНН
КИЕВ. 27 февраля. УНН. Пограничники отдела "Рымачи" Луцкого пограничного отряда на границе с Польшей обнаружили опасный груз, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.
Перемещение запрещенных предметов зафиксировали сегодня утром в автомобильном пункте пропуска.
При осмотре автомобиля Opel, который направлялся в Украину, пограничники совместно с представителями таможни с помощью технических средств пограничного контроля нашли в сумке для личных вещей 16 тысяч патронов калибра 4 мм к устройству под патрон Flobert.
На гражданина Украины составлен протокол о нарушении таможенных правил. Сумма оценки изъятого товара составила около 44 тысяч гривен.
Ранее УНН сообщал, что ГБР поймало на валютной взятке закарпатского пограничника.