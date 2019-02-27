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До України хотіли ввезти 16 тисяч набоїв у сумці

До України хотіли ввезти 16 тисяч набоїв у сумці

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 лютого. УНН. Прикордонники відділу "Римачі" Луцького прикордонного загону на кордоні з Польщею виявили небезпечний вантаж, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу ДПСУ.

Переміщення заборонених предметів зафіксували сьогодні вранці в автомобільному пункті пропуску.

Під час огляду автомобіля Opel, який прямував в Україну, прикордонники спільно з представниками митниці за допомогою технічних засобів прикордонного контролю знайшли у сумці для особистих речей 16 тисяч набоїв калібру 4 мм до пристрою під патрон Flobert.

На громадянина України складено протокол про порушення митних правил. Сума оцінки вилученого товару сягнула майже 44 тисячі гривень.

Раніше УНН повідомляв, що ДБР спіймало на валютному хабарі закарпатського прикордонника.

Українські Національні Новини

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