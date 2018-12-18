К участию в аукционах ProZorro допустят нерезидентов из 68 стран

“Отныне нерезиденты еще из трех стран мира смогут принять участие в публичных закупках в ProZorro. Сейчас в систему добавлены реестры уже 68 стран (аналог нашего ЕГРПОУ), что позволяет иностранному бизнесу, который не имеет филиала или представительства в Украине, подавать свои предложения на торги”, - говорится в сообщении.

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Пока иностранные участники осторожно заходят на тендеры, но открытость данных и возможность дистанционного участия существенно влияет на приток иностранных поставщиков. Нерезиденты из более 30 стран мира уже выигрывали тендеры в системе, предложения поступали не только от стран-соседей, но и с США, Индии, Объединенных Арабских Эмиратов, Малайзии. Перечень стран постоянно расширяется, в частности благодаря обращению иностранного бизнеса, который хочет принять участие в тендерах ProZorro.

“До ProZorro много иностранных компаний даже не задумывались над идеей принять участие в публичных закупках Украины. Эту сферу считали закрытой и слишком коррумпированной. И тот факт, что сегодня международный бизнес регистрируется в ProZorro, свидетельствует о позитивных сдвигах в данной сфере”, - отметил генеральный директор ГП "ПРОЗОРРО" Василий Задворный.

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Активнее всего нерезиденты участвовали в торгах на закупку услуг в сфере нефтегазовой промышленности, строительных работ и текущего ремонта, промышленной техники, лабораторного и высокоточного оборудования. За время работы ProZorro участники-нерезиденты заключили договоров на 9,7 млрд гривен.

Напомним, правительство разрешило электронную торговлю лицензиями на пользование недрами. 6 декабря стартовали первые электронные торги разрешениями на пользование недрами.

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