До участі в аукціонах ProZorro допустять нерезидентів з 68 країн
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Нерезиденти із Мальти, Грузії та Єгипту зможуть взяти участь у тендерах ProZorro. Про це повідомила прес-служба системи ProZorro, передає УНН.
“Відтепер нерезиденти ще з трьох країн світу зможуть взяти участь у публічних закупівлях в ProZorro. Наразі в систему додано реєстри вже 68 країн (аналог нашого ЄДРПОУ), що дозволяє іноземному бізнесу, який не має філії або представництва в Україні, подавати свої пропозиції на торги”, — йдеться у повідомленні.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Перші онлайн-аукціони дозволами на нафтогазові ділянки будуть у березні
Поки що іноземні учасники обережно заходять на тендери, але відкритість даних та можливість дистанційної участі суттєво впливає на приток іноземних постачальників. Нерезиденти з понад 30 країн світу вже вигравали тендери в системі, пропозиції надходили не лише з країн-сусідів, а й з США, Індії, Об’єднаних Арабських Еміратів, Малайзії. Перелік країн постійно розширюється, зокрема завдяки зверненням іноземного бізнесу, який хоче взяти участь у тендерах ProZorro.
“До ProZorro багато іноземних компаній навіть не задумувалися над ідеєю взяти участь у публічних закупівлях України. Цю сферу вважали закритою та закорумпованою. І той факт, що сьогодні міжнародний бізнес реєструється в ProZorro, свідчить про позитивні зрушення в даній сфері”, — зазначив генеральний директор ДП “ПРОЗОРРО” Василь Задворний.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Рахункова палата виявила ознаки криміналу у роботі системи ProZorro
Найактивніше нерезиденти брали участь у торгах на закупівлю послуг у сфері нафтогазової промисловості, будівельних робіт та поточного ремонту, промислової техніки, лабораторного та високоточного обладнання. За час роботи ProZorro учасники-нерезиденти уклали договорів на 9,7 млрд гривень.
Нагадаємо, уряд дозволив електронну торгівлю ліцензіями на користування надрами. 6 грудня стартували перші електронні торги дозволами на користування надрами.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Україні готують оазис для бізнесу і при цьому не офшор