К празднику 8 марта в ЕС озвучили список "самых женских" профессий
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. В Евросоюзе к Международному женскому дню (8 марта) обнародовали результаты опроса по гендерному разнообразию популярных профессий, передает УНН со ссылкой на Евростат.
Больше женщин, чем мужчин, в ЕС заняты в сфере личного ухода, клининга и образования.
Среди самых распространенных 20 профессий, которые охватывают 76% занятых в ЕС, больше всего женщин в 2016 году было задействовано в сферах деятельности, связанных с личным уходом (89%), уборкой (84%), работой в офисе (80%), охраной здоровьем (78%) и образованием (71%).
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В то же время больше мужчин, чем женщин, занятые в строительстве, транспортной сфере, промышленности и научных профессиях в ЕС.
Среди популярных профессий, больше мужчин оказалось среди строителей (97%), водителей и операторов мобильных станций (96%), металлургов (96%), научных и инженерных техников (83%) и специалистов в области науки и техники (74%).
Евростат - это статистическая служба Европейского союза, занимающаяся сбором статистической информации по странам-членам ЕС и гармонизацией статистических методов используемых данными странами.