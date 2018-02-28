Во Всемирный рейтинг вузов попали шесть учебных заведений из Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 28 февраля. УНН. В рейтинг The QS World University Rankings вошли шесть украинских вузов, сообщает УНН.
Возглавили нынешний рейтинг Массачусетский технологический институт, Стэнфордский Университет и Гарвардский университет. Эти же вузы возглавляли и прошлогодний рейтинг.
Украинские вузы не попали даже в 300 лучших. Самая высокая позиция у Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина, за ним Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Также в рейтинг вошли КПИ им. Игоря Сикорского, Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт", Донецкий национальный университет им.Стуса и Сумской государственный университет.
Те же украинские вузы входили и в прошлогодний рейтинг.