До Світового рейтингу вишів потрапили шість навчальних закладів з України
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. До рейтингу The QS World University Rankings увійшли шість українських ВНЗ, повідомляє УНН.
Очолили цьогорічний рейтинг Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський Університет та Гарвардський університет. Ці ж вузи очолювали і минулорічний рейтинг.
Українські виші не потрапили навіть до 300 найкращих. Найвища позиція в Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, за ним Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Також до рейтингу увійшли КПІ ім. Ігоря Сікорського, Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”, Донецький національний університет ім. Стуса та Сумський державний університет.
Ті самі українські виші входили і до минулорічного рейтингу.