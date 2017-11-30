В суд за три месяца передали дела о госизмене 10 экс-депутатов из Крыма
Киев • УНН
КИЕВ. 30 ноября. УНН. За три месяца прокуратура АР Крым направила в суд 10 обвинительных актов за совершение государственной измены бывшими депутатами Севастопольского городского совета, передает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
"Прокуратурой Автономной Республики Крым по результатам специального предварительного расследования, проведенного следя Сственным отделом Главного УправлениБ Украины в АР Крым в суд направлено очередные обвинительные акты в отношении трех депутатов Севастопольского городского совета, которые обвиняются в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 (государственная измена) УК Украины", - говорится в сообщении.
Как отмечается, в ходе расследования уголовных производств получены неопровержимые доказательства того, что в марте 2014 депутаты Севастопольского городского совета АР Крым оказали помощь и способствовали оккупации Крыма.
"В частности, они незаконно приняли ряд постановлений, поддержали решение Верховной Рады АР Крым о проведении так называемого "общекрымского референдума", результатом которого стала временная оккупация территории АР Крым и города Севастополя, а также их противоправное вхождения в состав Российской Федерации на правах субъекта федерации", - добавили в прокуратуре.
Указанным обвиняемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет.
"В целом прокуратурой Автономной Республики Крым за последние 3 месяца текущего года в районные суды города Киева направлено обвинительные акты относительно 10 депутатов Севастопольского городского совета", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН, экс-начальнику исполнительной службы АРК сообщено о подозрении в госизмене.