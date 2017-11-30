До суду за три місяці передали справи про держзраду 10 екс-депутатів з Криму

"Прокуратурою Автономної Республіки Крим за результатами спеціального досудового розслідування, проведеного слідчим відділом Головного Управління СБ України в АР Крим до суду направлено чергові обвинувальні акти стосовно трьох депутатів Севастопольської міської ради, які обвинувачуються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада) КК України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час розслідування кримінальних проваджень отримано беззаперечні докази того, що у березні 2014 року депутати Севастопольської міської ради АР Крим надали допомогу та сприяли окупації Криму.

"Зокрема, вони незаконно прийняли низку постанов, підтримали рішення Верховної Ради АР Крим про проведення так званого "загальнокримського референдуму", результатом якого стала тимчасова окупація території АР Крим і міста Севастополя, а також їх протиправне входження до складу Російської Федерації на правах суб’єкта федерації", - додали у прокуратурі.

Вказаним обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років.

"Загалом прокуратурою Автономної Республіки Крим за останні 3 місяці поточного року до районних судів міста Києва спрямовано обвинувальні акти стосовно 10 депутатів Севастопольської міської ради", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНН, екс-начальнику виконавчої служби АРК повідомлено про підозру в держзрад