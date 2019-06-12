В суд направили обвинительное заключение насчет организатора псевдореферендума "ЛНР"
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июня. УНН. В суд направили обвинительное заключение в отношении организатора псевдореферендума в Станично-Луганском районе в поддержку "ЛНР". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.
Прокуратурой Луганской области направлено в суд обвинительный акт в отношении "председателя избирательной комиссии", который организовал незаконный "референдум" в мае 2014 года совместно с другими лицами в поддержку "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" в Станично-Луганском районе.
Поскольку во время досудебного расследования мужчина полностью признал свою вину, искренне раскаялся, активно способствовал раскрытию преступления и изобличению других соучастников, между ним и прокурором заключено соглашение о признании виновности.
Также сейчас обвинительный акт договора о признании виновности направлен в Беловодский районный суд Луганской области.
Напомним, в Луганской области организатору псевдореферендума в поддержку "ЛНР" объявили о подозрении.