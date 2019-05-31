На Луганщині організатору псевдореферендуму на підтримку "ЛНР" оголосили про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 31 травня. УНН. На Луганщині організатору псевдореферендуму на підтримку "ЛНР" оголосили про підозру. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області, передає УНН.
"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно громадянина України, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України)", - йдеться у повідомленні.
За даними прокуратури, у травні 2014 року чоловік спільно з іншими особами організував виборчу дільницю для проведення так званого "референдуму щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР" на території с. Плотина Станично-Луганського району Луганської області.
Згідно з функціями "голови виборчої комісії", підозрюваний займався організаційними питаннями: оголосив про початок та кінець виборчого процесу на "дільниці", провів інструктаж, надавав вказівки щодо підрахунку голосів і формування протоколу про результати "голосування".
Крім того, на вказану особу покладалася відповідальність за збереження кабінок, скриньок для голосування та бюлетенів.
Після проведення так званого "волевиявлення" разом з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, чоловік передав перелік осіб, які брали участь в голосуванні під час "референдуму", протокол "виборчої комісії" та бюлетені представникам так званої "ЛНР" для подальшого оголошення "результатів".
Наразі особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.
Нагадаємо, жительку Щастя судитимуть за організацію "референдуму" на підтримку "ЛНР".