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На Луганщині організатору псевдореферендуму на підтримку "ЛНР" оголосили про підозру

На Луганщині організатору псевдореферендуму на підтримку "ЛНР" оголосили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 травня. УНН. На Луганщині організатору псевдореферендуму на підтримку "ЛНР" оголосили про підозру. Про це повідомили у прес-службі прокуратури Луганської області, передає УНН.

"Прокуратурою Луганської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно громадянина України, який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України (умисні дії, вчинені за попередньою змовою групою осіб, направлені на зміну меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України)", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури, у травні 2014 року чоловік спільно з іншими особами організував виборчу дільницю для проведення так званого "референдуму щодо підтримки "Акту про державну самостійність "ЛНР" на території с. Плотина Станично-Луганського району Луганської області.

Згідно з функціями "голови виборчої комісії", підозрюваний займався організаційними питаннями: оголосив про початок та кінець виборчого процесу на "дільниці", провів інструктаж, надавав вказівки щодо підрахунку голосів і формування протоколу про результати "голосування".

Крім того, на вказану особу покладалася відповідальність за збереження кабінок, скриньок для голосування та бюлетенів.

Після проведення так званого "волевиявлення" разом з іншими особами, стосовно яких є окремі кримінальні провадження, чоловік передав перелік осіб, які брали участь в голосуванні під час "референдуму", протокол "виборчої комісії" та бюлетені представникам так званої "ЛНР" для подальшого оголошення "результатів".

Наразі особі повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 110 КК України.

Нагадаємо, жительку Щастя судитимуть за організацію "референдуму" на підтримку "ЛНР". 

Українські Національні Новини

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