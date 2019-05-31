В Луганской области организатору псевдореферендума в поддержку "ЛНР" объявили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 31 мая. УНН. В Луганской области организатору псевдореферендума в поддержку "ЛНР" объявили о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Луганской области, передает УНН.
"Прокуратурой Луганской области осуществляется процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении гражданина Украины, который подозревается в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины (умышленные действия, совершенные по предварительному сговору группой лиц, направленные на изменение границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины)", - говорится в сообщении.
По данным прокуратуры, в мае 2014 года мужчина совместно с другими лицами организовал избирательный участок для проведения так называемого "референдума по поддержке "Акта о государственной самостоятельности "ЛНР" на территории с. Плотина Станично-Луганского района Луганской области.
Согласно функциями "председателя избирательной комиссии", подозреваемый занимался организационными вопросами: объявил о начале и конце избирательного процесса на "участке", провел инструктаж, предоставлял указания по подсчету голосов и формирования протокола о результатах "голосования".
Кроме того, на указанное лицо возлагалась ответственность за сохранение кабинок, ящиков для голосования и бюллетеней.
После проведения так называемого "волеизъявления" вместе с другими лицами, в отношении которых есть отдельные уголовные производства, мужчина передал перечень лиц, принимавших участие в голосовании во время "референдума", протокол "избирательной комиссии" и бюллетени представителям так называемой "ЛНР" для дальнейшего объявления "результатов".
Сейчас лицу сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 110 УК Украины.
Напомним, жительницу Счастья будут судить за организацию "референдума" в поддержку "ЛНР".