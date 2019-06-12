До суду направили обвинувальний акт стосовно організатора псевдореферендуму "ЛНР"
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. До суду направили обвинувальний акт стосовно організатора псевдореферендум в Станично-Луганському районі на підтримку "ЛНР". Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Луганської області.
Прокуратурою Луганської області направлено до суду обвинувальний акт стосовно "голови виборчої комісії", який організував незаконний "референдуму" у травні 2014 року спільно з іншими особами на підтримку "Акту про державну самостійність "ЛНР" в Станично-Луганському районі.
Оскільки під час досудового розслідування чоловік повністю визнав свою провину, щиро розкаявся, активно сприяв розкриттю злочину та викриттю інших співучасників, між ним і прокурором укладено угоду про визнання винуватості.
Також, наразі обвинувальний акт з угодою про визнання винуватості направлено до Біловодського районного суду Луганської області.
Нагадаємо, на Луганщині організатору псевдореферендуму на підтримку "ЛНР" оголосили про підозру.