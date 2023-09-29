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До сотни "вагнеровцев" вернулись в Бахмутский район - британская разведка

До сотни "вагнеровцев" вернулись в Бахмутский район - британская разведка

Киев • УНН

 • 168021 просмотра

КИЕВ. 29 сентября. УНН. Министерство обороны Великобритании в новом отчете на основе разведданных указало, что до сотни боевиков, ранее связанных с частной военной компанией "вагнера", прибыли в Украину и скопились вокруг Бахмута Донецкой области, передает УНН.

Детали

«До сотни боевиков, ранее связанных с частной военной компанией "вагнера", вероятно, начали передислоцироваться в Украину как отдельные лица, так и небольшие группы, воюющие на стороне различных пророссийских подразделений», - говорится в отчете.

По данным разведки, точный статус передислоцированного персонала непонятен. Однако, вполне вероятно, что отдельные лица перешли в части официальных сил министерства обороны россии и других чвк.

«Несколько сообщений свидетельствуют о концентрации ветеранов "вагнера" вокруг Бахмута: их опыт, вероятно, будет особенно востребован в этом секторе. Многие из них знакомы с нынешней линией фронта и украинской тактикой, поскольку воевали на этой же местности прошлой зимой», - добавили в Минобороны Британии.

Напомним

Начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что наемники пвк "вагнер" присутствуют на территории зоны ответственности Восточной группировки войск. Часть «вагнеровцев» перезаключает контракт с минобороны рф и возвращается в Украину из белоруссии.

Справочно

пвк "вагнер" вышла из боевых действий в Украине в начале июня 2023 года, до неудачного мятежа 24 июня и последующей гибели владельца "вагнера" евгена пригожина в авиакатастрофе 23 августа.

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