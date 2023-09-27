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"Вагнерівці" повернулися на схід України, такої загрози, як раніше, вони не несуть - Євлаш

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 вересня. УНН. Найманці пвк "вагнер" присутні на території зони відповідальності Східного угрупування військ. Частина «вагнерівців» переукладає контракт з міноборони рф та повертається в Україну з білорусі. Про це журналісту УНН повідомив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Цитата

«Ми підтверджуємо таку інформацію (повернення «вагнерівців» на схід України – ред.) Зараз фіксується переміщення підрозділів, які раніше були на території білорусі, зараз це угруповування, яке там було – це близько 8 тис. осіб, його розформовують. Військовослужбовці приватної військової компанії «вагнер» перезаключають контракти. Заключають їх з міністерством оборони рф, після чого вони направляються на проходження служби, на смугу відповідальності Східного угрупування військ на різні посади. Хтось йде на інструкторські посади, хтось безпосередньо на підрозділи», - розповів Євлаш.

Також, за його словами, частина цих військовослужбовців з білорусі відправляється в Африку.

«Суттєвої загрози такої, як раніше, вони не несуть», - зазначив Євлаш.

Доповнення

Раніше повідомлялося, що політичне керівництво рф вирішило до середини вересня вивезти більшу частину найманців пвк "вагнер" до Африки.

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