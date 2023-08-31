кремль вирішив вивезти більшість "вагнерівців" до Африки – Центр нацспротиву

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За задумом кремля «вагнерівці» залишать білорусь та поїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку. У всіх цих країнах кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси, та підтримує або хунту, або заколотників, зазначає ЦНС.

Ті «вагнерівці», що залишаться в білорусі, продовжать інструктувати спецпідрозділи мвс диктатора олександра лукашенка для протидії можливому заколоту проти нього. Або ж підпишуть з мо рф та відправляться на війну проти України.

Нагадаємо

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що у рб посилюється конфлікт між інструкторами-терористами з “пвк “вагнер” та представниками місцевого МВС.