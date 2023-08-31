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кремль вирішив вивезти більшість "вагнерівців" до Африки – Центр нацспротиву

кремль вирішив вивезти більшість "вагнерівців" до Африки – Центр нацспротиву

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Політичне керівництво рф вирішило до середини вересня вивезти більшу частину найманців ПВК "вагнер" до Африки. Про це повідомляє Центр Національного спротиву, пише УНН.

Деталі

За задумом кремля «вагнерівці» залишать білорусь та поїдуть до Нігеру, Лівії, Судану, Малі, ЦАР та Мозамбіку. У всіх цих країнах кремль має свої колоніальні та геополітичні інтереси, та підтримує або хунту, або заколотників, зазначає ЦНС.

Ті «вагнерівці», що залишаться в білорусі, продовжать інструктувати спецпідрозділи мвс диктатора олександра лукашенка для протидії можливому заколоту проти нього. Або ж підпишуть з мо рф та відправляться на війну проти України.

Нагадаємо

Раніше Центр національного спротиву повідомляв, що у рб посилюється конфлікт між інструкторами-терористами з “пвк “вагнер” та представниками місцевого МВС.

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