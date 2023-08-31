кремль решил вывезти большинство "вагнеровцев" в Африку - Центр нацсопротивления

Детали

По замыслу кремля "вагнеровцы" оставят беларусь и поедут в Нигер, Ливию, Судан, Мали, ЦАР и Мозамбик. Во всех этих странах кремль имеет свои колониальные и геополитические интересы, и поддерживает или хунту, или мятежников, отмечает ЦНС.

Те "вагнеровцы", которые останутся в беларуси, продолжат инструктировать спецподразделения мвд диктатора александра лукашенко для противодействия возможному мятежу против него. Или же подпишут с мо рф и отправятся на войну против Украины.

Напомним

Ранее Центр национального сопротивления сообщал, что в рб усиливается конфликт между инструкторами-террористами из "ВВК "вагнер" и представителями местного мвд.