У білорусі наростає конфлікт між "вагнерівцями" та силовиками республіки - ЦНС

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“У республіці білорусь посилюється конфлікт між інструкторами-терористами з “пвк “вагнер” та представниками МВС республіки на полігоні воловщина. Основна причина це «походження» найманців, адже поліцаї режиму лукашенка відмовляються працювати з колишніми в’язнями і злочинцями, а кривавий підхід до виконання завдань якому навчають білорусів, лякає навіть”псів режиму”, - йдеться у повідомлені.

Також відомо, що вже близько 50 інструкторів-терористів, які перебували в білорусі, покинули країну. Для того, щоб виїхати, вони повинні були підписати контракт з міністерством оборони росії і погодитися продовжувати брати участь у війні в Україні.

Крім того, за останні три тижні росія направила понад 1500 найманців до Африки, де вона також намагається розширити свій вплив.

Нагадаємо

Раніше у Держприкордонслужбі повідомляли, що кількість "вагнерівців", які перебували у білорусі, зменшується, тенденція почалася ще до 23 серпня, коли у рф впав літак, на борту якого значився власник пвк "вагнер" євгеній пригожин.