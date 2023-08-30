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В Беларуси нарастает конфликт между "вагнеровцами" и силовиками республики - ЦНС

Киев • УНН

 • 1132890 просмотра

КИЕВ. 30 августа. УНН. В ,еларуси усиливается конфликт между силовиками страны и инструкторами из пвк "вагнер". белорусские правоохранители отказываются работать с бывшими заключенными-инструкторами из “вагнера”, сообщает Центр национального сопротивления, передает УНН.

Цитата

“В республике беларусь усиливается конфликт между инструкторами-террористами из “пвк “вагнер” и представителями МВД республики на полигоне Воловщина. Основная причина это «происхождение» наемников, ведь полицаи режима лукашенко отказываются работать с бывшими в’заключенными и преступниками, а кровавый подход к выполнению задач которому обучают белорусов, пугает даже”псов режима”, - говорится в сообщении.

Также известно, что уже около 50 инструкторов-террористов, которые находились в беларуси, покинули страну. Для того, чтобы уехать, они должны были подписать контракт с министерством обороны россии и согласиться продолжать участвовать в войне в Украине.

Кроме того, за последние три недели россия направила более 1500 наемников в Африку, где она также пытается расширить свое влияние.

Напомним

Ранее в Госпогранслужбе сообщали, что количество "вагнеровцев", которые находились в беларуси, уменьшается, тенденция началась еще до 23 августа, когда в рф упал самолет, на борту которого числился владелец ЧВК "вагнер" евгений пригожин. 

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